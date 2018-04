Maroc: quand le peintre Eugène Delacroix se fait censurer sur 2M

« Eugène Delacroix, d’Orient et d’Occident » est un documentaire de 90 minutes consacré au célèbre peintre français du 19ème siècle coproduit par 2M et Arte. Dimanche dernier, il a été diffusé en soirée, par la deuxième chaîne marocaine avec la mention « -12 » et un avertissement rappelant que certains contenus pouvaient être choquants.

Jusque-là, rien d’anormal. Ce qui est en revanche incompréhensible, c’est que la chaîne a décidé de flouter une bonne partie des œuvres de Delacroix. Ce qui a porté préjudice à tout le programme qui sera diffusé sur des dizaines de chaînes internationales.

Qui a décidé d’une telle autocensure ?