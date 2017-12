Maroc : Rachid Talbi Alami, un ministre du Sport sur le banc de touche

Des ministres «largués», il en existe au sein du gouvernement El Othmani : une non maîtrise de leurs dossiers, un manque de suivi et des cabinets bourrés de collaborateurs qui ne servent pas à grand-chose. Rachid Talbi Alami, le ministre de la Jeunesse et du Sport en fait semble-t-il partie.

Le 13 décembre, nous publiions, en exclusivité, une information sur les préparatifs de la construction du Grand stade de Casablanca à la commune de Mansouria sur une superficie dépassant les 50 hectares.

Le lendemain, l’ancien maire de Tétouan et ex-président du Parlement, a pris contact avec nos confrères marocains de Médias24 pour démentir notre information. Nos confrères de ce site d’information ont remis une couche dans la journée pour apporter plus d’éclairages et confirmer ce que nous avions écrit.

Conclusion : Rachid Talbi Alami ne sait et ne savait rien sur ce projet, à moins que Mohammed Boussaid, ministre de l’Economie dont relèvent les Domaines de l’Etat, et Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, aient décidé de jouer les cachottiers. Même avec leur collègue du RNI…