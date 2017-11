PJD : Comment Abdelilah Benkirane a complètement laminé le courant des ministres

A le voir papillonner tout le long de la soirée de célébration du 45ème anniversaire du quotidien Al Bayane, les invités savaient qu’Abdelilah Benkirane était aux anges. En effet, l’ancien chef du gouvernement avait de la peine à cacher sa joie. Et pour cause. Le secrétaire général du PJD en quête d’un troisième mandat successif à la tête du parti vient de terrasser « le courant des ministres » qui était contre sa reconduction au poste de secrétaire général.

Pendant des mois, Aziz Rebbah, Mustapha Ramid et Saâdeddine El Othmani n’ont pas cesser de manœuvrer pour que le prochain congrès du PJD n’amende pas le règlement interne du parti qui interdit un troisième mandat. Mais, c’était peine perdue puisque la commission technique en charge de cette question avait retenu il y a un mois la motion de l’amendement du règlement interne. Et comme si cela ne suffisait pas, lors d’un vote au secrétariat général du PJD, le courant des ministres n’a pu obtenir que 10 voix. Certes, plus que les 7 engrangées par Abdelilah Benkirane, mais insuffisantes pour inverser une tendance lourde qui se dessine de plus en plus en faveur de l’actuel patron des islamistes marocains.

D’après des sources internes, l’élection des congressistes confirme la popularité de Benkirane chez les militants et les cadres du parti. Les thèses défendues par « le courant des ministres » ne trouvent aucun écho chez la base du PJD. «El Othmani, Ramid et Rebbah ont commis une erreur fatale en affirmant que si Benkirane est réélu, le palais risque de se fâcher et d’exclure le PJD du jeu politique », explique un membre du secrétariat national du parti. « Ils ont juste oublié que les militants du parti formatés par dix années de discours autonomiste de leur patron ont pris le pli. Ils veulent être maîtres de leur décision et de leur avenir, quitte à retourner dans l’opposition », ajoute notre source.

Et la défaite des anti-Benkirane est totale. En essayant de mobiliser le Mouvement Unicité et Réforme, véritable matrice du PJD, contre l’ancien chef du gouvernement, « le courant des ministres » a échoué lamentablement. Non seulement, le patron du MUR a appelé ses adeptes à prendre leur distance avec ce qui se passait au sein du parti, mais Abderrahim Chikhi n’a pas quitté d’une semelle Abdelilah Benkirane lors de la soirée organisée par le quotidien Al Bayane. Un signe d’allégeance qui n’a échappé à personne. Et cerise sur le gâteau, le président désigné du prochain congrès, Jamaâ Al Moatassim, a été lui aussi de la fête aux côtes de son chef.

Avant même le congrès, la victoire de Benkirane est totale. Il a imposé sa ligne politique, marginalisé ses détracteurs, démonétisé Saâdedine El Othmani et réduit les ministres du PJD à de simples figurants. « Abdelila Benkirane est redevenu le maître des horloges comme il a toujours voulu être. C’est lui décidera en fin de compte s’il part ou s’il brigue un autre mandat. Lui et personne d’autre », avoue un de ses adversaires.