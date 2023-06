Attijariwafa bank accorde 237 millions de dollars à Sound Energy pour son projet gazier de Tendrara

Sound Energy PLC a indiqué mercredi que la banque marocaine Attijariwafa bank, basée à Casablanca, avait proposé de financer la deuxième phase de son développement de la concession gazière de Tendrara au Maroc.

La société gazière basée à Londres et centrée sur le Maroc a déclaré qu’Attijariwafa bank avait offert jusqu’à environ 237 millions de dollars, sous réserve que les conditions soient remplies avant la fin septembre. Le financement comprend une durée de 12 ans, y compris une période de grâce de deux ans à compter du premier prélèvement et un ensemble de sécurité.

Le prêt sera utilisé pour concevoir, forer, construire et exploiter des puits, une installation de traitement et un gazoduc pour transporter et vendre le gaz naturel produit dans le cadre de la concession de production de Tendrara à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable du Maroc, entre autres.

Les conditions de financement comprennent l’approbation gouvernementale et ministérielle marocaine, l’approbation par l’administration fiscale de la structure du prêt et la modification de l’accord de vente de gaz à la satisfaction du prêteur, a déclaré Sound Energy.