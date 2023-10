Défense: le Maroc porte son budget dédié à l’armement en 2024 à près de 12.1 milliards de Dollars

Davantage de budgets pour l’armement et l’industrie de la défense au Maroc. Cette tendance, observée depuis quelques années au Maroc, va être renforcée à l’occasion de l’adoption du projet de loi des finances (PLF) pour l’année 2024.

Selon la mouture du PLF 2024, consultée par nos soins, le Maroc va dédier 1.04 milliards de dollars à la rubrique «Acquisition et entretien d’équipements pour les Forces Armées Royales (FAR) et soutien et développement de l’industrie de défense». Mais le ministère en charge de la Défense nationale est autorisé à disposer de 12.1 milliards de dollars pour les exercices 2024-2025.

Ces dépenses prévisionnelles, pour rappel, étaient de l’ordre de 11.6 milliards de dollars en 2023.

D’ailleurs, sur le volet ressources humaines, 7.000 nouveaux postes budgétaires ont été affectés aux armées au titre de l’exercice 2024 sur les 30.000 postes qui vont être créés.

L’armée se classe ainsi à la deuxième position derrière le ministère de l’Intérieur qui, lui, chapeaute plusieurs services comme la police, les Forces auxiliaires, et la Protection civile, entre autres.