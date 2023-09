Dans les salons d’Alger, on ne parle ces derniers mois que de Khaled, le fils du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Selon les sources de Maghreb-intelligence dans la capitale algérienne, le sulfureux Khalid Tebboune se serait beaucoup rapproché de l’homme d’affaires franco-algérien Kheir Allab, basé entre Londres et Paris et ex Beau-fils du défunt général Smain Lamari, patron emblématique du contre-espionnage algérien durant les années 90 et début des années 2000

Les deux acolytes s’activeraient, notamment comme intermédiaires dans les domaines du pétrole et des phosphates où des sources européennes parlent d’énormes commissions versées, notamment par des sociétés chinoises et turques sur des comptes off-shore à Dubaï.

Les deux hommes seraient épaulés par le fils de Boualam Boualam, puissant conseiller du président Abdelmadjid Tebboune.

Khaled Tebboune a été emprisonné pour corruption en juin 2018 après la découverte quelques jours plus tôt, le 29 mai, au port d’Oran d’une cargaison de plus de 701 kilogrammes de cocaïne.

Impliqué dans ce dossier, avec l’homme d’affaires Kamel Chikhi, patron de la société «Donya Meat», spécialisée dans l’importation de viande congelée, Khaled Tebboune a été acquitté en février 2020 suite à l’élection de son père à la présidence de la république algérienne.