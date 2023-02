Exclusif. L’ancien numéro 2 du renseignement extérieur algérien veut quitter le pays et s’installer à Paris 

Le colonel Hocine Hamid alias Hocine Boulahya, célèbre officier supérieur de la Direction Centrale de la Sécurité de l’Armée (DCSA), le renseignement militaire algérien au cours des années 90 et début des années 2000, ainsi qu’ancien numéro 2 de la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (DDSE), le renseignement extérieur algérien, entre 2021 et 2022, manoeuvre dans les coulisses pour préparer son départ définitif du territoire algérien afin de s’établir définitivement en France et plus exactement à Paris, a-t-on appris auprès de plusieurs sources très bien informées à Alger.

Le colonel Hocine Hamid est jusqu’à l’heure actuelle soumis à une interdiction de quitter le territoire national (ISTN) et ce depuis son limogeage de son poste au sein de la DDSE au début du mois de mai 2022. Soumis à une très sévère enquête interne au sein des services secrets algériens tout au long de l’été 2022, Hocine Boulahya échappe miraculeusement à l »a case prison » alors que plusieurs de ses adjoints comme le lieutenant-colonel Tarek Amirat, l’ex-chef du bureau de sécurité de l’Ambassade d’Algérie à Paris entre 2018 et 2019 a été incarcéré au mois d’août 2022 à la prison militaire de Blida, pour des faits graves relatifs à des complots contre les Institutions les plus sensibles de l’Etat algérien.

Selon nos sources, le colonel Hocine Boulahya a eu la vie sauve grâce au général Djouadi, le chef de cabinet du Chef d’Etat-Major de l’Armée algérienne, Said Chengriha. Les interventions de ce dernier ont pu garantir une certaine immunité à Hocine Hamid qui dirigeait la division de lutte contre la subversion du renseignement extérieur algérien et qui est soupçonné par des enquêteurs au sein des services secrets algériens d’avoir détourné des moyens de sa direction pour torpiller via des activistes établis à Londres et en Europe des hauts responsables de la Présidence algérienne et du gouvernement aux commandes du pays.

Après avoir échappé à l’incarcération, Hocine Hamid veut retourner ainsi en Europe lui qui détient une résidence en Espagne depuis 2015. Or, cette fois-ci, le colonel déchu ambitionne de récupérer son passeport et de se rendre directement en France pour s’installer dans ce pays espérant refaire sa vie et laisser derrière lui ses ambitions perdues de leadership au sein des « services » à la suite de son échec patent dans sa conquête malheureuse du pouvoir.