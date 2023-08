Exclusif. Nicolas Sarkozy prochainement au Maroc pour la signature de son nouveau livre

L’ancien président français Nicolas Sarkozy serait attendu au Maroc à la fin de cette année ou au début de 2024 pour la signature de son dernier livre «Le Temps des combats», apprend Maghreb-Intelligence de sources parisiennes Nos sources attestent que cette éventualité est encouragée par le bon accueil qui a été réservé au Maroc au livre de l’ancien président français. «Rien n’est tranché pour le moment, mais l’idée fait son chemin», ajoutent nos sources qui évoquent l’éventualité d’un partenariat avec une grande librairie marocaine.

Dans son dernier livre, Nicolas Sarkozy dit beaucoup de bien du roi Mohammed VI, les deux hommes s’étant longtemps côtoyés, y compris lors de séjours privés de l’ancien président au Maroc.

Dans ce livre aussi, Nicolas Sarkozy explique comment le tropisme algérien de son successeur Emmanuel Macron est un pari perdant et perdu. L’ex-président affirme qu’avec les actuels responsables algériens, la France n’a rien à gagner avec l’Algérie, mais perdra le Maroc et perdra au change. Il insiste que le seul pays ami et allié de la France en Afrique du Nord est bel et bien le royaume chérifien dont il appelle les habitants «nos frères marocains».

Sorti le 22 août en France, le dernier livre de Sarkozy fait un sacré tabac dans l’Hexagone et une série interminable de signatures a commencé pour durer dans les mois à venir à travers la France.