Les troublantes affaires d’un controversé businessman français en Algérie

Thierry A. Barbançon est un homme d’affaires français qui se trouve en ce moment au coeur d’une énorme polémique à Alger. Traînant une réputation sulfureuse et accusé d’avoir joué un rôle douteux dans plusieurs affaires scandaleuses dans d’autres pays africains, ce businessman français tente ces derniers temps de tisser une véritable toile d’araignée en Algérie.

Proche d’un certain Ali Haddad, Thierry A. Barbançon a établi également des relations de business avec d’autres influents milliardaires algériens comme Mohamed Laïd Benamor. Et l’actuel mouvement populaire qui a propulsé Abdelaziz Bouteflika vers la sortie n’a pas troublé décidément ce businessman français éloigné auparavant du Congo Kinshasa. En effet, en 2007, la Direction générale de migrations du Congo, a décrété «une mesure d’indésirabilité et d’interdiction de séjour sur le territoire de la République démocratique du Congo à l’endroit de Thierry A. Barbançon, de nationalité française, né à Saint-Brieur (France) le 1er mai 1954″.