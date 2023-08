Maroc: 12 millions de dirhams pour réhabiliter «Maristane Fès», le plus vieil hôpital psychiatrique du Royaume

Une nouvelle vie est promise au «Maristane Fès», le plus ancien des hôpitaux psychiatriques du Maroc.

Ce monument, datant de plusieurs siècles et situé en plein centre de l’ancienne médina de Fès, va être reconstruit et réhabilité par la société Velsatis Trav qui a remporté un récent appel d’offres lancé par l’agence pour le déveloutement et la réhabilitation de la ville de Fès (ADER recevant du ministère de l’Intérieur). Le montant du deal est de près de 12 millions de dirhams, selon des documents consultés par nos soins.

Construit vers 1286, «Maristane Fès» était un hôpital psychiatrique unique non seulement au Maroc, mais dans toute la région.

Il s’est imposé comme un lieu de soins psychiatriques, mais surtout en haut lieu de savoir en la matière, rénové et étendu au fil des siècles et des dynasties qui ont gouverné le Maroc.

En 1943, il a été partiellement détruit et les autorités ont construit d’autres structures d’accueil pour les patients.

Depuis plusieurs décennies, il a été question de réhabiliter les lieux en tant que composante essentiel du patrimoine de la capitale spirituelle du Maroc, mais toutes les tentatives ont échoué. Cette fois semble être la bonne sauf que l’on ne sait pas encore l’usage qui sera fait de cet hôpital unique une fois rénové. Tout ce qu’on peut affirmer pour le moment est qu’une partie de l’imposant édifice sera consacrée à un musée de l’histoire de la psychiatrie au Maroc.