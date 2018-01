Le Maroc parmi les 15 principaux marchés de Renault, juste derrière la Chine

Le Maroc figure parmi les quinze marchés principaux dans le monde pour le groupe Renault. C’est ce que vient d’annoncer le constructeur au losange ce lundi 15 janvier.

Au total, à fin décembre 2017 le marché marocain a connu la vente de quelque 70.536 véhicules toutes gammes confondues. Le royaume arrive juste après la Chine où plus de 72.000 unités ont été écoulées. Il faut rappeler que le groupe Renault dispose au royaume du Maroc de l’une de ses unités les plus performantes. L’usine Renault située à TangerMed produit presque 400 000 véhicules par an et constitue l’une des principale bases d’exportation du groupe Renault qui gère également une autre unité industrielle à Casablanca.