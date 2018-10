Maroc: le général Louarak habille ses hommes

L’état-major des Forces armées royales (FAR) a lancé une vaste opération d’acquisitions ces derniers jours. Il s’agit d’appels d’offres pour acquérir le nécessaire en matière d’habillement pour les hommes du général de corps d’armée Abdelfattah Louarak, cela va des chaussettes aux chemises, vestes et pantalons en passant par les gants et les couvre-chefs. Sans oublier les vêtements de sport.

Selon nos sources, il s’agit d’une opération habituelle qui intervient en automne en prévision de la saison froide, mais aussi pour renouveler le stock d’habillement destiné à l’armée.

Les acquisitions ne concernent cependant pas que les effets vestimentaires. Cela englobe également d’autres effets utilisés par les soldats selon leurs affectations: tentes, sacs de couchage, matériel de protection…

Sans parler évidemment de l’achat massif de denrée alimentaire pour subvenir aux besoins des troupes.

Et si les appels d’offres sont généralement ouverts à une rude concurrence, d’autres sont destinés exclusivement aux petites entreprises.

L’armée contribue ainsi, et à sa manière, à booster plusieurs secteurs de l’économie nationale.