Maroc: les entreprises snobent les marchés de l’ONDA sous la direction de Habiba Laklalech

«C’est une situation anormale pour un office de la taille de l’Office national des aéroports». C’est le commentaire d’un homme d’affaires casablancais interrogés sur plusieurs marchés de l’ONDA qui n’aboutissent pas.

Le dernier en date est celui portant sur un contrat pour la fourniture, l’installation et la mise en service des carrousels inclinés à l’arrivée de l’aéroport Mohammed V de Casablanca et qui servent à rendre leurs bagages aux passagers.

Un scénario surréaliste: en octobre, l’ONDA avait émis un appel d’offres pour ce marché avant de décider d’un report. En fin de compte, l’ouverture des plis est décidée pour le 7 décembre. Et là, une grosse surprise attendait les responsables des marchés de l’office que dirige (très mal) Habiba Laklalech.

Cet appel d’offres, qui ne compte pas pour des miettes puisque le coût estimé avoisine 18 millions de dirhams, n’a intéressé qu’un seul et unique soumissionnaire. Cerise sur le gâteau, ce seul et unique soumissionnaire, soit la société Lumières et technologie, a été écarté après l’examen des dossiers techniques et administratifs et l’appel d’offres a été déclaré infructueux.

Autrement dit, l’ONDA a perdu énormément de temps et d’argent pour faire chou blanc alors que la modernisation des aéroports du pays ne doit pas attendre et surtout pour le hub de Casablanca.

S’agit-il d’un boycott de la part des sociétés nationales? Les entreprises auraient-elles quelque chose reprocher à Habiba Laklalech et ses équipes? Seule Mme la directrice générale a une réponse à ces questions.