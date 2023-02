Pourquoi la BMCE BOA garde-t-elle le silence sur la cyberattaque dont a été victime sa filiale malienne ?

La filiale malienne de BMCE Bank of Africa BOA a été victime d’une des cyberattaques les plus virulentes des dernières années. En tout cas, c’est ce qu’affirme sur son compte Twitter SAXX, un hacker spécialiste en cyber sécurité.

Selon les spécialistes, il s’agit d’une attaque de type ransomware. Plusieurs échantillons de données diffusés sur le darkweb confirment cette cyberattaque. SAXX affirme que le montant exigé par les cybercriminels est une preuve que ceux-ci ont mis la main sur les données d’autres filiales de l’institution financière.

« Dans l’échantillon de données à disposition, on retrouve l’accès total aux comptes des utilisateurs et ou autres entreprises… au Mali, en Afrique de l’Ouest, en Europe. On a aussi accès à toutes les données personnelles… », explique l’expert en cyber sécurité.

Les fichiers dérobés rassemblent toutes les données clientèle de la filiale malienne avec plus de 310.000 comptes. Ainsi, les données de grands comptes comme certains ministères (Finances, mines, Justice), des ambassadeurs, des groupes hôteliers (Azalai) et des ONG ont été subtilisées.

La BOA s’est vue réclamer par les pirates la très élevée somme de 10 millions de dollars. Un compte à rebours, qui se prend fin dans 6 jours, aurait été lancé au bout duquel les hackers menacent de diffuser les données à leur disposition.