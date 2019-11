En Algérie, il incarne la parfaite surprise. Jusque-là, simple poète et écrivain, Azzedine Mihoubi entre par effraction en politique lorsqu’il deviendra ministre de la Culture entre 2015 et 2019. Parrainé par Ahmed Ouyahia qui cherchait des leaders jeunes, arabophones et enfants de l’Algérie profonde afin de concurrencer son adversaire de toujours le FLN. Après le Hirak, le mouvement populaire algérien, Mihoubi se retrouve par un concours de circonstance totalement inattendu propulsé à la tête du RND pour remplacer un Ahmed Ouyahia emprisonné le 12 juin dernier.

Et depuis, c’est le joyeux destin pour Azzedine Mihoubi. A 60 ans, il devient parmi les plus jeunes leaders politiques algériens de cette nomenklatura vieillissante et rejetée par la rue. A la tête du RND, il a entre les mains un véritable appareil politique qui dispose de puissants relais dans toutes les administrations de l’Etat algérien. Instruit, écrivain, apprécié par de nombreux émirs des pays du Golfe, Mihoubi tape rapidement dans l’oeil de l’institution militaire algérienne au point où il s’impose pendant l’été 2019 comme l’alternative la plus sérieuse pour trouver un nouveau Président à l’Algérie.

Mais il ‘y a pas que l’armée qui apprécie Azzedine Mihoubi. Même une puissance comme la France, dont le lobbying est majeur et important en Algérie, apprécie son profil et un dernier rapport transmis aux services du Quai d’Orsay par l’ambassade de France à Alger suggère fortement au gouvernement français de miser sur Mihoubi, présenté comme un « ami à la France ». « Un intellectuel ouvert d’esprit, connecté aux évolutions du monde d’aujourd’hui et séduisant par ses idées modernistes. La diplomatie française trouve en Mihoubi le meilleur candidat de ces élections présidentielles algériennes.

Et si Mihoubi réunit autour de lui autant d’éloges, il risque fort de convaincre le 12 décembre prochain en persuadant l’armée de lui accorder le soutien nécessaire qui fera chavirer définitivement les urnes…